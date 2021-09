O carro onde seguia o ex-deputado do PS Eurico Figueiredo, a mulher e a filha despistou-se e caiu a uma ravina de cerca de 50 metros, junto à Quinta de Souto Bom, da qual é proprietário, em Quintã, Tabuaço.Ao que que oapurou junto do comandante dos Bombeiros de Tabuaço, Marcos Fonseca, o alerta foi dado por volta das 14h30 pelo sistema de segurança do carro da marca BMW, mas com as coordenadas erradas, o que atrasou a chegada ao local. Cerca de duas horas depois, as autoridades chegaram ao sítio exato.A mulher do ex-deputado, que seguia ao volante do carro, teve de ser helitransportada para o hospital, por "suspeita de ferimento interno". Eurico Figueiredo e a filha foram transportados de ambulância.