Ex-deputado no posto da GNR por alegadas injúrias aos militares

Mário Simões, antigo deputado do PSD e atual vice-presidente da Comissão Executiva da Confederação Empresarial da CPLP, foi conduzido ao posto da GNR de Beja depois de, alegadamente, ter dirigido palavras "injuriosas" aos militares da GNR quando estes estavam em serviço.O caso aconteceu pelas 18h00 de terça-feira, quando o ex-deputado estava a fazer uma caminhada na ciclovia, junto ao IP2. Na mesma altura, os militares fiscalizavam uma condutora na zona da rotunda da Força Aérea, à saída de Beja. E foi aí que Mário Simões "mandou umas bocas" que não terão caído bem aos militares.Depois de concluir o serviço, os militares seguiram o antigo presidente da Distrital de Beja do PSD para o identificar. Mário Simões, além de não trazer consigo qualquer documento, terá voltado a ser "desagradável" com os elementos da GNR. O antigo deputado, mesmo em calções e t-shirt, foi conduzido ao posto, onde foi identificado.Contactado pelo, o político garante que vai fazer uma exposição ao Comando Geral da GNR: "O que foi afirmado não corresponde de maneira nenhuma à verdade, a não ser que fui conduzido ao posto para ser identificado".Mário Simões explica que estava a correr quando viu a GNR mandar parar uma jovem."Quando passei reparei que a miúda estava a sair do carro, nervosa, e disse para os guardas: ‘Deixem a miúda ir trabalhar’, e continuei o meu exercício", relatou aoSegundo o ex-deputado "não foi levantado qualquer auto de notícia".