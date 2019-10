O ex-diretor-adjunto da cadeia do Montijo, que abandonou funções após a abertura de um inquérito devido ao desvio de cerca de 50 mil euros do dinheiro ganho com o trabalho dos reclusos, apresentou-se esta terça-feira na cadeia do Linhó. Irá desempenhar funções de jurista.

Os Serviços Prisionais confirmaram ao CM a entrada "como técnico noutro estabelecimento prisional". Recorde-se que, tal como o Sindicato Nacional da Guarda Prisional denunciou ao CM, o ex-diretor da cadeia "deixou para trás, no Montijo, cerca de uma centena de processos disciplinares por instruir".





Os Serviços Prisionais não se pronunciaram sobre esta questão. A transferência coincidiu com a posse, esta terça-feira, de cerca de 200 diretores e subdiretores de cadeias, numa cerimónia que decorreu numa tenda ao lado da cadeia de Sintra, encerrada devido à greve dos guardas. O SNGP denunciou que dois reclusos daquela prisão estiveram cerca de duas horas a controlar o trânsito."É algo inconcebível", opinou Jorge Alves, presidente do SNGP. Os Serviços Prisionais garantem que o controlo do trânsito foi feito pela GNR.Segundo o sindicato, há uma semana que o turno das 16h00 às 20h00 na prisão da Carregueira tem apenas 9 guardas para 800 reclusos.Segundo Jorge Alves, presidente do SNGP, "à hora de jantar chegam a ser apenas dois guardas a vigiar todo o estabelecimento prisional".Para além da falta de efetivos, esta situação, de acordo com Jorge Alves, "demonstra má gestão de pessoal".