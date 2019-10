Ex-diretor de cadeia do Montijo livre de punição sobre desvio de dinheiro

O ex-diretor adjunto da cadeia do Montijo, que abandonou funções no início deste mês, apresentando-se na cadeia do Linhó, Sintra, para trabalhar como jurista, não será alvo de punições internas no âmbito do inquérito interno que investiga o desvio de cerca de 50 mil euros de dinheiro dos reclusos.O técnico dos Serviços Prisionais, sabe o, nunca chegou a ser nomeado responsável pela tesouraria da prisão. Recebeu apenas ordens para tratar das contas da cadeia.E foi quando desempenhava essa missão que se detetaram as irregularidades, com o desvio de dinheiro.Os Serviços Prisionais negam, por isso, que o técnico fosse responsável pela tesouraria da prisão e procuram saber quem desviou os 50 mil euros.De resto, o diretor-geral Rómulo Mateus enviou, dia 2, uma circular interna para as 49 cadeias, onde considera que o jurista está a ser alvo "de uma campanha de atentado ao bom nome".