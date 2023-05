Ex-diretor do Museu da Presidência condenado a 6 anos e 6 meses de prisão efetiva

O ex-diretor do Museu da Presidência Diogo Gaspar foi esta segunda-feira condenado a 6 anos e 6 meses de prisão efetiva, na sequência da operação Cavaleiro. A leitura do acórdão foi conhecida no Campus de Justiça, em Lisboa.O arguido foi considerado culpado de 18 de 42 crimes dos quais estava acusado, entre os quais abuso de poder, participação económica em negócio, tráfico de influências, falsificação de documentos, peculato e branqueamento de capitais.

O processo conta com mais três arguidos sendo eles José Dias, Paulo Duarte e Vítor Santos, que levaram penas inferiores a dois anos, com pena suspensa, por crimes de participação económica em negócio.



