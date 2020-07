Ex-dirigentes de centro social em Silves acusados de tirar dinheiro

O ex-presidente da direção e a ex-diretora de serviços de um centro social em Pêra, Silves, foram agora acusados pelo Ministério Público por crimes de abuso de confiança qualificada, infidelidade, acesso ilegítimo, falsidade informática e furto.



De acordo com a acusação, entre janeiro de 2012 e junho de 2016, os dois arguidos, agora com 52 e 53 anos, retiraram do centro, que integra uma creche, ATL e cantina social, cerca de 21 mil € que gastaram em eletrodomésticos e bens de consumo.

