Ex-dono de firma de segurança espancado em emboscada em Leiria

Homem tentou enfrentar o grupo mas acabou também por sofrer agressões com um bastão metálico.

Por José Durão | 09:25

Ainda não tinham passado 24 horas desde que o presidente do coletivo de juízes do processo Punho Cerrado libertou um dos principais arguidos - Paulo Vicente Miguel, ou ‘Bebé’ como é conhecido - quando um grupo de 15 pessoas o emboscou à entrada da discoteca Suite, em Leiria.



Segundo fonte da PSP, a agressão está relacionada com questões de segurança privada.



O antigo proprietário da empresa de segurança LexSegur foi agredido a soco e procurou refúgio no interior da discoteca, barrando a porta atrás de si.



O segurança do espaço ainda tentou enfrentar o grupo, mas acabou também por sofrer agressões com um bastão metálico.



Uma testemunha contou que os agressores forçaram a porta e entraram na discoteca, danificando o espaço e derrubando garrafas, antes de encurralarem Paulo Vicente Miguel na varanda e o agredirem repetidamente.



Devido aos ferimentos, ‘Bebé’ foi assistido no Hospital. A LexSegur foi, durante largos anos, a principal responsável pela segurança da noite em Leiria.



Desde que foi extinta por ordem do tribunal, outras empresas assumiram as zonas de diversão noturna na cidade.