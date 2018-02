Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Ex' e filha tramam suspeito de fraude na IPSS 'O Sonho'

Florival Cardoso interrogado por desvio de verbas, fraude com subsídios e uso de carro.

25.02.18

Florival Cardoso, o presidente de três instituições particulares de solidariedade social (IPSS) de Setúbal, constituído sexta-feira arguido por suspeitas de peculato e fraude na obtenção de subsídio, entre outros, foi 'tramado' pela denúncia da ex-mulher e de uma filha, que também trabalhavam na 'O Sonho'. Ao CM, o homem garantiu este sábado que, ao contrário do que disse na véspera, não se demite.



Segundo apurou o CM junto de fontes judiciais, a ex-mulher, que foi secretária, e a filha mais nova pertenceram aos órgãos sociais das IPSS 'O Sonho', 'A Joaninha' e 'Os Pirilampos'. E foram elas, com outros dissidentes, a fazer denúncias acompanhadas de documentação. Florival Cardoso, de 59 anos, presidente da IPSS há 30, além de inflacionar à Segurança Social o número de crianças apoiadas, de forma a receber mais subsídios, terá feito uso privado de um carro e desviado verbas, num valor de centenas de milhares de euros. Venderia ainda em sucateiras eletrodomésticos doados, sem prestar contas dos valores obtidos. Outros bens doados eram também vendidos sem controlo.



Florival é, para já o único arguido, mas haverá "promiscuidade" com mais pessoas, como a sua namorada, funcionária da IPSS. A PJ de Setúbal e a Segurança Social vão analisar documentos e mails apreendidos.



"Tudo está justificado contabilisticamente. Tenho a certeza de que não cometi nenhum ilícito de forma objetiva e com dolo para a instituição e com lucro para mim ou para alguém direta ou indiretamente ligado a mim", afirma o visado.



PORMENORES

800 euros/mês

Florival Cardoso diz ao CM que aufere 800 euros brutos/mês. Diz que só os recebe desde 2015, "quando a lei mudou". Tinha direito a 421 euros por associação (são três) "mas optei por receber apenas de duas".



Critica filha

"Depois do divórcio [da 'ex' que agora o acusa] não tinha dinheiro sequer para alugar uma casa", diz. Separou-se em 2016 . "É grave, porque é a minha filha. Não me sinto bem. Demitiu-se por quis", assegura.



Ataca ex-mulher

"Ela tinha o cargo de secretária-geral e ao longo dos 30 anos em que eu tinha o meu trabalho fora daqui ela é que controlava tudo e eu assinava de cruz sem ver", afirma Florival Cardoso sobre a mulher.