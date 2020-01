Duarte Moreno, ex-edil de Macedo de Cavaleiros viu o Tribunal de Bragança repetir a condenação de quase três anos de prisão, em pena suspensa, e de proibição de se candidatar a cargos públicos, no caso ‘Curriça de luxo’ - aberto em 2008, após construção de uma moradia luxuosa num local com licença para reconversão de uma curriça, um lugar para guarda de animais.O julgamento foi repetido por ordem da Relação. No processo, foi também punido o dono da obra.