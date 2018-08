Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-emigrante morre a 100 metros de casa

Joaquim Fernando Vieira caiu após ter estado num café e foi atropelado por um carro, em Marco de Canaveses.

Por Ana Silva Monteiro | 01:30

Joaquim Fernando Vieira, de 58 anos, regressava de um café, na quinta-feira à noite, em Paredes de Viadores, Marco de Canaveses, quando caiu, por motivos desconhecidos, na rua de Boi Morto. Foi atropelado por um carro e não resistiu aos ferimentos. O condutor da viatura ficou em pânico e afirmou às autoridades que não se apercebeu da presença da vítima na estrada. A GNR foi ao local e está a investigar.



O alerta chegou aos bombeiros pelas 23h50. "Ele tinha estado aqui no café. Saiu já passava das 23h00 e, passados poucos minutos, soubemos da notícia. O condutor estava em choque com aquilo que tinha acontecido", disse ao CM João Moreira, amigo da vítima mortal.



O acidente aconteceu junto a uma paragem de autocarros, a cerca de 100 metros da casa da vítima. "Ele esteve muitos anos a trabalhar na Alemanha e, há cerca de sete anos, voltou para Portugal. Nunca foi casado e vivia aqui sozinho, já que os familiares estão todos longe. Como não trabalhava, passava muito tempo no café", explicou João Moreira, ainda muito abalado com a morte do amigo.



À chegada dos operacionais dos Bombeiros do Marco de Canaveses, Joaquim Vieira estava inconsciente, em paragem cardiorrespiratória. Apesar de todos os esforços, o óbito acabou por ser declarado no local do acidente. O corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal, onde vai ser autopsiado.



O condutor do automóvel foi ouvido pelos militares da GNR, logo após o acidente.