Um ex-emigrante em França, de 86 anos, morreu esta quinta-feira numa colisão entre o carro que conduzia e um camião, na rua de Real, na EN105, em Santo Tirso. O alerta foi dado às 07h28. Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Tirsenses, com 14 operacionais e 15 viaturas, apoiados pelo INEM. À chegada, depararam-se com César de Sousa Vieira - que tinha regressado à terra natal há cerca de 15 anos - encarcerado.





O condutor “estava preso no habitáculo do veículo em contacto com as estruturas do mesmo. Procedemos a manobras de desencarceramento e fizemos a extração da vítima. O óbito foi declarado por um médico presente no local”, explicou aoTiago Miranda, segundo comandante dos Bombeiros Tirsenses.





As causas da aparatosa colisão, que deixou a viatura ligeira completamente destruída, estão ainda por apurar. No local estiveram elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR, que fizeram todas as perícias e recolheram material destinado à investigação.

A EN 105 esteve cortada ao trânsito durante cerca de três horas para remoção do corpo do ex-emigrante, retirada das viaturas e limpeza da via.