Ex-empresário das sucatas em silêncio no julgamento por fraude fiscal de milhões

Arguido, de 39 anos, está envolvido num esquema de faturas falsas que lesou o Estado em dois milhões de euros.

26.02.18

Um ex-empresário das sucatas alegadamente envolvido num esquema de faturas falsas que lesou o Estado em dois milhões de euros remeteu-se esta segunda-feira ao silêncio, no início do julgamento, no Tribunal de Aveiro.



O arguido, de 39 anos, que atualmente exerce a atividade de comercial numa empresa, está pronunciado por três crimes de fraude fiscal qualificada e um de falsificação de documento.



O ex-empresário foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro em 2013 na sequência de um processo que resultou de uma investigação realizada em 2010 pelas Finanças à empresa Folhetina, detida pelo arguido.



Segundo a acusação do Ministério Público (MP), o arguido entre 2010 e 2012 terá emitido faturas que não correspondiam a transações reais, lesando o Estado em cerca de dois milhões de euros.



O arguido terá ainda dito na conservatória do registo comercial que havia encerrado a atividade da empresa da qual era gerente sem que tivesse quaisquer dívidas, o que não era verdade.



Como o arguido decidiu não prestar declarações, a procuradora do Ministério Público apresentou um requerimento para que fossem ouvidas, em julgamento, as declarações que o arguido prestara perante o juiz de instrução criminal, o que foi aceite pelo coletivo de juízes.



Nessas declarações, o arguido negou ter falsificado faturas, admitindo que pudesse ter sido "um bocado inocente" e que "devia ter conferido algumas coisas antes de ter feito os negócios".



O coletivo de juízes ouviu ainda um inspetor das Finanças que disse que toda a estrutura de compras da empresa corresponderia a "operações inexistentes, que depois serviriam para documentar as operações de venda".



"Ou seja, foi declarado ter efetuado compras a fornecedores que ou não exerciam qualquer atividade neste ramo ou já estavam inativas, o que nos permitiu concluir pela inexistência dessas operações de compra", explicou.



Esta testemunha contou ainda que a empresa tinha uma movimentação de oito milhões de euros mas, do ponto de vista da aparência, "exercia uma atividade residual, que não era compatível com aquele volume de negócios".