Um guarda prisional em serviço na cadeia de Vale de Judeus morreu quinta-feira à noite num acidente na EN114 no Secorio, arredores de Santarém.Martinho Martins, de 37 anos, ainda saiu com vida do local, em estado considerado muito grave, mas acabou por não resistir aos ferimentos que sofreu na colisão entre a moto em que seguia e um ligeiro de passageiros.A vítima saiu do serviço às 08h00 e passou o dia com um colega de trabalho. À hora do acidente, ia para casa. Foi futebolista no Benfica de Castelo Branco durante 16 anos.