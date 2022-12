Ex-fuzileiro acusado do homicídio de Fábio Guerra contesta indemnizações

Cláudio Coimbra, um dos dois ex-fuzileiros acusados de homicídio qualificado (o outro é Vadym Hrynko) do agente da PSP Fábio Guerra, em março, em Lisboa, apresentou na quinta-feira contestação ao pedido de indemnização civil feito pelos pais do polícia (550 mil euros), pelo Estado (176 mil euros) e pelo hospital onde morreu (24 mil euros).O seu advogado, Santos Pereira, sustenta que não deve haver lugar ao crime de homicídio qualificado, mas apenas ofensa à integridade física.A defesa de Coimbra alega que este foi alvo de dois socos "à traição", o segundo dos quais "desferido por Fábio Guerra", na luta à porta de uma discoteca, sem saber que os outros intervenientes eram polícias de folga, que acusa de surgirem com "intenção de participar na rixa". Diz que não houve intenção de matar nos murros e pontapés.