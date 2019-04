Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-fuzileiro esfaqueia 12 vezes vizinha em rua de Guimarães

Vítima foi golpeada cinco vezes na cabeça e sete vezes no peito e pescoço.

Por Liliana Rodrigues e Fátima Vilaça | 01:30

Maria José Dias foi esfaqueada doze vezes pelo vizinho e ex-fuzileiro Joaquim das Neves Ferreira, de 52 anos, quando saía da esplanada de um café em Fermentões, no concelho de Guimarães.



A mulher, o filho e outras duas pessoas foram o alvo da fúria do homicida, que saiu de casa, no passado dia 20, decidido a acabar com o barulho que considerava excessivo no estabelecimento de restauração, junto ao bairro de Mataduços, onde vítimas e arguido viviam.



A mulher, de 42 anos e que deixa dois filhos menores, foi a principal visada no ataque de fúria do trabalhador da construção civil.



Joaquim Ferreira usou uma faca de cozinha, com um cabo de madeira e serra, para matar a mulher: golpeou-a cinco vezes na cabeça e sete vezes no pescoço e peito, com perfurações profundas e provocando rasgos de grandes dimensões.



Segundo a autópsia, os golpes fatais registaram-se ao atingir a artéria aorta, junto ao coração. Alguns dos órgãos vitais da vítima ficaram desfeitos e por isso não tinha hipótese de sobreviver, tendo morrido pouco depois de ter chegou ao hospital de Guimarães.



O homicida, que está em prisão preventiva na cadeia de Braga, foi detido pela Polícia Judiciária da mesma cidade e disse no interrogatório judicial que conhecia as vítimas mas não tinha qualquer motivo para as atacar, insistindo que o barulho o estava a incomodar.



O filho da vítima mortal ficou com o pulmão perfurado e foi operado. Está a recuperar.