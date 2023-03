Ex-fuzileiro que matou PSP Fábio Guerra à pancada pede testemunhas

Os pais de Cláudio Coimbra, um dos dois ex-fuzileiros acusados de matar a murro e pontapé o agente da PSP Fábio Guerra, há um ano, em Lisboa, apelaram esta quinta-feira, através da equipa de defesa, a testemunhos da "ofensa à integridade física que o nosso filho Cláudio Coimbra foi vítima", na noite do crime, frente à discoteca Mome.Na acusação do Ministério Público contra Coimbra e Vadym Hrynko, está identificado um homem que, agredido por Coimbra na discoteca, lhe deu um murro no exterior.Esse homem foi posto KO pelos dois acusados, que seguiram a espancar os PSP que tentaram apaziguar, entre eles Fábio Guerra.