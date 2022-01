Ex-gerente da CGD de Terras de Bouro condenado por desviar 102 mil euros de conta de cliente

José Manuel Ferreira de Azevedo, de 56 anos,

atualmente diretor financeiro de uma universidade privada, em Luanda,

aceitou que fosse depositado, na sua conta bancária, do Banco Espírito Santo (BES), um cheque na posse de José Manuel Ferreira de Azevedo, à data gerente da CGD de Terras de Bouro, não desconfiando que o cheque tivesse resultado de uma situação de abuso de confiança.

ex-gerente da agência da Caixa geral de Depósitos (CGD) de Terras de Bouro foi condenado a cinco anos de prisão, com pena suspensa, por desviar 102 536 euros de uma conta 'offshore' de um cliente.O homem,confessou todos os crimes no tribunal de Braga durante as sessões de julgamento tendo a pena passado de quatro ano de prisão efetiva para cinco anos de pena suspensa com a condição de pagar 20 023 à Caixa Geral de Depósitos. regere o jornal O Minho.O ex-bancário utilizou um primo para elaborar o crime. O familiar