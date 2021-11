Ex-GNR é o único sobrevivente do naufrágio na Figueira da Foz. Recorde outros casos trágicos

Quatro pessoas morreram na manhã deste sábado num náufragio de uma embarcação de pesca na Figueira da Foz. Um quinto tripulante ficou gravemente ferido, um militar da GNR na reserva.

Quatro pescadores saíram para pescar junto à praia de São Jacinto, em Aveiro, e foram arrastados por uma onda. Um conseguiu escapar com vida, mas três morreram afogados.O ‘Olívia Ribau’ regressava da faina e estava a chegar à barra do porto da Figueira da Foz quando foi atingido por uma vaga de mar lateral. Cinco pescadores morreram e dois sobreviveram.Seis pessoas morreram ao largo da Costa de Caparica, em Almada, depois do barco de pesca desportiva em que viajavam ter naufragado. Um pescador sobreviveu ao nadar até à praia.Três pescadores morreram no naufrágio do barco ‘Jesus dos Navegantes’ junto à entrada da barra da Figueira da Foz. Outros cinco pescadores foram socorridos e resgatados com vida.