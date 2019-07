Ex-governante apertado com ida de Sócrates à Venezuela

Fernando Serrasqueiro, antigo secretário de Estado do Comércio, foi esta quarta-feira questionado pelo juiz Ivo Rosa sobre a deslocação de José Sócrates à Venezuela, em maio 2008, na qual foi assinado um acordo de cooperação entre os dois países.A acusação diz que Sócrates promoveu os interesses do Grupo Lena, de Carlos Santos Silva e Joaquim Barroca, na Venezuela, aproveitando a relação privilegiada com Chávez.Em troca, terá recebido subornos. O antigo governante ilibou Sócrates e garantiu que não detetou nada de suspeito naquele dossiê.Um dos negócios dizem respeito à construção de 12 512 habitações na Venezuela pelo Grupo Lena.