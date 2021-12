Paulo Campos, ex-secretário de Estado das Obras Públicas, e Carlos Costa Pina, ex-secretário do Tesouro e das Finanças, foram acusados no processo das Parcerias Público-Privadas (PPP) rodoviárias. O Ministério Público (MP) acusou os antigos membros do governo de José Sócrates do crime de participação económica em negócio.