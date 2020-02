Ex-jogador de futebol morre em despiste de moto contra árvore

Luís Quinteiro Alves, de 35 anos e natural de Albergaria-a-Velha, morreu num despiste de moto, na noite de sábado, em Ílhavo. A vítima teve uma carreira no futebol, como guarda-redes.Jogou no Alba, Valonguense, Gafanha, Vista Alegre, Oliveira do Bairro e, na época passada, no Fermentelos.O acidente ocorreu na rua da Mota, acabando o motociclista por embater numa árvore que se encontra numa rotunda. Foi transportado para o hospital de Aveiro, onde morreu. A GNR investiga agora as causas do sinistro.