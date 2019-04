Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-jogador do Belenenses encontrado morto em São Paulo

Antigo jogador dos azuis perdeu a vida aos 36 anos.

03:29

O antigo avançado Valdiram, que em Portugal representou o Belenenses na temporada 2003/04, foi encontrado morto esta sexta-feira nas ruas de São Paulo, segundo adianta a imprensa brasileira.



De acordo com os relatos vindos do Brasil, o antigo jogador de 36 anos, que há vários meses vivia na rua, apresentava sinais de espancamento quando foi encontrado pela polícia nas zona de Santana.



Antigo avançado que se notabilizou no Vasco da Gama, Valdiram sofria de alcoolismo e compulsão por sexo e drogas, tendo sido no ano passado encontrado por uma reportagem da TV Globo a viver na marquise de um restaurante falido no Rio de Janeiro.



Na altura recebeu ajuda do emblema carioca e esteve internado numa clínica psiquiátrica de reabilitação durante quatro meses. No mês seguinte voltou para as ruas e em seguida rumou a São Paulo, cidade na qual esta semana perdeu a vida, alegadamente vítima de espancamento.