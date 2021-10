Ex-juiz condenado a pena suspensa por fugir do local após acidente em Santa Maria da Feira

Um ex-juiz foi condenado no Tribunal de Santa Maria da Feira a uma pena suspensa de 15 meses de prisão por um crime de condução perigosa de veículo automóvel, desobediência qualificada e difamação agravada. Ficou ainda proibido de conduzir durante 17 meses.O antigo magistrado envolveu-se num acidente, na madrugada de 11 de julho de 2015, nas Caldas de São Jorge, Feira, e deixou o local sem prestar auxílio às vítimas que seguiam no outro carro, nem acionou os meios de socorro. Mesmo com o eixo de direção do carro partido, o ex-juiz seguiu e circulou em contramão nas ruas de Lobão.O antigo juiz está aposentado desde outubro de 2015, por ordem do Conselho Superior da Magistratura, após ter dirigido atos processuais quando estaria alcoolizado. Já em 2010 tinha estado envolvido num acidente e foi condenado pela Relação do Porto a pagar 4 mil euros a um casal que agrediu após o sinistro, em Gião.