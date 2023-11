Jorge Alves, que foi presidente do Sindicato Nacional da Guarda Prisional durante quatro mandatos (12 anos), regressa a eleições após ter sido derrotado no ato eleitoral de 2020.



A escolha do presidente do Sindicato Nacional da Guarda Prisional para o triénio 2023-2026 realiza-se esta quinta-feira, com urnas montadas nas 49 cadeias do País. Além de Jorge Alves, vão a votos as listas lideradas por Frederico Morais, tesoureiro da direção que cessa agora funções no sindicato, e Carlos Dias.

