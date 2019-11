Olivier Parente, o ex-marido da relações-públicas Cláudia Jacques que está acusado de burla em negócios imobiliários, ficou sem advogada na última sessão de julgamento, que decorre no Tribunal de Portimão.A mandatária, apurou o, terá renunciado à defesa do arguido por alegadas discordâncias.Em maio passado, o início do julgamento chegou a ter de ser adiado, também porque a equipa de advogados que o representava renunciou à sua defesa.Olivier está acusado de três crimes de burla.