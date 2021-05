Um homem de 26 anos, ex-militar do Exército, onde só o aguentaram três anos de contrato, bateu com um ferro nos pais doentes e reformados, insultou-os e amedrontou-os durante quatro anos. Exigiu-lhes dinheiro "para tabaco", mas que na realidade seria para os consumos de haxixe e marijuana que o levaram a ser várias vezes internado em psiquiatria. O tribunal de Coimbra tinha-o condenado a cinco anos de pena suspensa, proibido de contactar as vítimas e obrigado a tratamento....