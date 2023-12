Para conseguir aceder ao dinheiro da fraude sem ter problemas com a Justiça, Max Cardoso usava as contas da família com o conhecimento da mulher, a ex-modelo Ana Lúcia Matos. A mãe, a irmã e até um dos filhos menores do casal são mencionados no processo como tendo recebido nas suas contas bancárias elevados montantes.









Ver comentários