Sofia Fava recusou falar sobre a vida do antigo primeiro-ministro, alegando que não tem nada que ver com o assunto.

Sofia Fava recusou esta segunda-feira explicar os gastos de José Sócrates, seu ex-marido e antigo primeiro-ministro. Ouvida na fase de instrução do processo da Operação Marquês, no qual é arguida, Fava foi questionada várias vezes pelo juiz de instrução criminal, Ivo Rosa, sobre as despesas ...