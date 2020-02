Ex-namoradas envolvem-se em cenas de pancadaria em Oeiras

Duas mulheres envolveram-se este domingo em agressões, na via pública, numa rua de Algés, Oeiras. Ambas estiveram, até há pouco tempo, envolvidas numa relação amorosa entre elas. O alerta para a desordem foi dado pelas 11h24.Os bombeiros de Algés e a PSP de Miraflores foram chamados por testemunhas, que diziam presenciar uma violenta troca de agressões entre as duas mulheres, ambas na casa dos 30 anos.Só na presença dos meios policiais e de socorro é que ambas pararam com a violência. Uma delas sofreu ferimentos que obrigaram a que fosse transportada ao hospital, enquanto a outra disse que iria mais tarde. A PSP identificou ambas.