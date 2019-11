Ex-polícia diz que praia onde morreram cinco pessoas estava mal sinalizada

Um ex-agente da Polícia Marítima confirmou ontem, durante o julgamento sobre a queda da arriba que matou cinco pessoas na praia Maria Luísa, em Albufeira, em 2009, que não havia sinalização suficiente para o perigo de queda das arribas.

António Serrano, que esteve em funções entre 1998 e 2008, relatou perante a juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que redigiu um documento escrito, em 2008, após uma derrocada ocorrida em março desse ano, no qual alertava para "o perigo de queda de um leixão [pedaço de rocha] que ficou isolado após essa derrocada".





Um ano depois, em agosto de 2009, esse leixão caiu e matou cinco pessoas. A mesma testemunha foi confrontada com imagens de placas sinalizadoras na praia e confirmou "que a entrada principal não estava devidamente sinalizada pelo Ministério do Ambiente". Referiu ainda que as placas que se encontravam nas imagens "correspondiam a um outro acesso da praia que não era o principal".

A próxima sessão está marcada para dia 16 de dezembro, quando serão ouvidas mais três testemunhas e realizadas as alegações finais do processo. A sentença deverá ser conhecida em janeiro do próximo ano.



PORMENORES

Desabamento

Segundo o Ministério Público, a queda do pedaço de rocha ocorreu "em frações de segundo", provocando "a queda de pedras de grandes dimensões".



Testemunha

António Serrano foi agente da Polícia Marítima na capitania de Portimão, entre os anos de 1998 e 2008. Está atualmente aposentado das funções.