Ex-presidente da Assembleia da Covilhã nega intenção de prejudicar autarquia

Político está a ser acusado de um crime de prevaricação de titular de cargo político.

Por Lusa | 22:40

Um ex-presidente da Assembleia Municipal da Covilhã garantiu hoje que nunca houve intenção "de lesar quem quer que fosse" no acordo feito com a autarquia e pelo qual acabou acusado de um crime de prevaricação de titular de cargo político.



Além de Manuel Santos Silva, também está acusado neste processo o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira.



O caso está relacionado com o acordo que pôs fim a um outro diferendo judicial em que duas familiares do ex-presidente da Assembleia já tinham sido condenadas a pagar à Câmara uma verba que com juros já rondava os 365 mil euros, sendo que a autarquia aceitou receber um terreno avaliado em 119 mil euros e mais uma verba monetária de 13 mil euros.



Um acordo que as familiares de Manuel Santos Silva consideram ter acabado em prejuízo para estas e que só concluíram para "terminar com um processo muito desgastante em termos psicológicos, financeiros e até ao nível da imagem pública".



"Isto foi um mau negócio. Ainda hoje estou convicto de que não tinha de dar nada à Câmara", sublinhou Manuel Santos Silva, quando confrontado com as alegadas mais-valias conseguidas.



Recordando que tudo começou com um processo de loteamento promovido numa altura que a autarquia covilhanense ainda era liderada por Carlos Pinto, Manuel Santos Silva recordou "perturbações constantes" promovidas pelo município e referiu que as familiares foram alvo de "pressão" para assinarem um protocolo que lhes impunha condições desfavoráveis.



"Foram coisas e mais coisas e mais coisas. Andámos sistematicamente a ser enganados", frisou.



Além disso, asseverou que a cláusula que levou a Câmara a avançar com um processo de incumprimento (construção da sede da Junta do Canhoso no rés-do-chão de um dos edifícios) só não foi executada porque a autarquia "bloqueou" o pedido de prorrogação do prazo da licença de construção.



Manuel Santos Silva não deixou de lembrar que houve conversações com o executivo liderado por Carlos Pinto para um entendimento e que a proposta foi chumbada em 2012, já depois de ele próprio ter rejeitado mais do que um convite do PSD para liderar uma candidatura à Câmara e ter optado por integrar a lista do socialista para a Assembleia.



Ouvido na qualidade de assistente no processo, Carlos Pinto negou que tenha havido "coação" contra as familiares de Santos Silva e explicou que o recurso a tribunal resultou do incumprimento de um contrato "devidamente celebrado".



Na questão política, contou que Manuel Santos Silva lhe disse que pretendia ser candidato às eleições e que queria resolver aquele diferendo antes, propondo que a Câmara e as familiares desistissem das ações que tinham, respetivamente, movido contra a outra parte.



Segundo Carlos Pinto, a proposta foi chumbada em reunião do executivo porque era "má" e porque a advogada do município tinha sido "clara" ao dizer que não esperava outra decisão que não fosse a da confirmação das sentenças prévias.



"Não entendo como é que se trocam duas decisões judiciais por 13 mil euros, quando deviam ter entrado nos cofres da Câmara quase 300 mil euros mais juros", afirmou.



Na primeira sessão de julgamento, realizada no dia 13, o presidente da Câmara, Vítor Pereira, já tinha garantido que se fosse hoje manteria o acordo, porque havia o risco de a Câmara perder tudo, se perdesse a ação.