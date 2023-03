Ex-presidente da Câmara de Ribeira de Pena acusado de prevaricação

O ex-presidente da Câmara de Ribeira de Pena foi acusado de prevaricação e participação económica em negócio por beneficiar uma construtora em 13 empreitadas públicas, no valor de 111 mil euros. Houve arresto de bens aos arguidos.

A acusação, divulgada esta manhã pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto, implica três arguidos - o ex-autarca Rui Vaz Alves, um chefe da Divisão de Obras Municipais e uma empresária. "Entre os anos de 2016 e 2017, determinaram e executaram 13 obras públicas, sem sujeição a qualquer procedimento de contratação pública prévio, que totalizaram o valor de 111 173,65 euros; para tanto, tais obras foram negociadas e apenas acompanhadas e fiscalizadas pelos arguidos; além disso, em quatro dessas obras, foram inflacionados os respetivos preços ou quantidades no valor global de 28.901,75 euros, suportados por autos de medição falsos", indica a Procuradoria.

As obras "só não foram pagas pela autarquia, em virtude de o arguido, presidente, não ter sido reconduzido no cargo". No entanto, a construtora arguida recorreu ao Tribunal Administrativo e Fiscal para obter o respetivo pagamento e esta ação ainda está pendente.

O Ministério Público requereu a perda a favor do Estado do valor de 28 901,75 euros, correspondendo aos trabalhos faturados e não realizados e, ainda, requereu a perda a favor do Estado do património incongruente apurado entre os anos de 2015 e 2021 na esfera patrimonial dos arguidos, respetivamente nos valores de 198 024,77 euros (presidente), 96 910,91 euros (chefe de divisão) e 219 365,21 euros (empresária). Para garantia de tais valores o Ministério Público requereu, e foram decretados, arrestos preventivos ao património dos arguidos.