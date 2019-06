Ex-presidente da Câmara de Tondela conhece hoje sentença

O ex-presidente da Câmara de Tondela conhece esta segunda-feira o acórdão do caso em que está acusado por três crimes na adjudicação de três obras com valores muito semelhantes.Carlos Marta chegou a julgamento acusado pelo Ministério Público (MP) dos crimes de prevaricação de titular de cargo político, falsificação de documentos e favorecimento de credores. Juntamente com o ex-autarca, que nega qualquer ilegalidade, são também arguidos administradores de empresas e engenheiros.Nas alegações finais, o MP pediu condenação dos arguidos a penas suspensas, enquanto os advogados de defesa pediram a absolvição de todos os acusados.