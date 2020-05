Ex-presidente da Câmara de Trancoso acusado de corrupção

O ex-presidente da Câmara de Trancoso, Júlio Sarmento, é um dos nove arguidos acusados pelo Ministério Público (MP) do DIAP de Coimbra pela prática de crimes de corrupção, prevaricação de titular de cargo político, branqueamento de capitais e participação económica em negócio. A investigação foi realizada pela PJ do Centro e envolve os municípios de Trancoso, Alcobaça, Sabugal e Gouveia, e uma empresa de construção civil.Os factos remontam ao período entre 2007 e 2011 e, segundo o MP, "ocorreram no contexto de parcerias público-privadas institucionais" - eram obras fictícias que eram pagas, mas que não se concretizaram. A investigação apurou que Júlio Sarmento "terá recibo vantagens indevidas no valor de cerca de 560 mil euros, dissimuladas através de familiares".tentou contactar o ex-autarca, sem sucesso. Álvaro Amaro, agora eurodeputado, também é arguido no processo. A PJ do Centro apurou que houve vantagens ilícitas no valor de quatro milhões de euros.