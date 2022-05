O antigo presidente da câmara de Oliveira de Frades, Luís Vasconcelos, assim como um ex-vereador e outros 11 arguidos, entre eles quatro empresas, foram acusados pelo Ministério Público de Coimbra de 20 crimes de prevaricação, nove de participação económica em negócio e 12 de falsificação agravada.





Em causa estão “procedimentos de contratação pública conduzidos [...] por forma a favorecerem empresas específicas, as quais, por sua vez, adquiriam bens e subcontratavam serviços a uma empresa gerida, de facto, pelo próprio presidente do município, e na qual este detinha 50% do capital”, refere a acusação.