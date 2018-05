Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-presidente da Gaianima punido

Ricardo Almeida condenado a três anos e seis meses de pena suspensa.

Por Ana Isabel Fonseca | 09:20

Ricardo Almeida, antigo presidente da empresa municipal Gaianima, foi o único arguido a ser condenado esta sexta-feira pelo Tribunal de Vila Nova de Gaia. Levou 3 anos e 6 meses de pena suspensa por cinco crimes de abuso de poder, cometidos entre 2011 e 2013. Tem que entregar 12 mil euros, no prazo de seis meses, dinheiro que será entregue a instituições infantis e pagar quase 60 mil euros à Câmara de Gaia.



Angelino Ferreira, ex-administrador da SAD do FC Porto, e João Vieira Pinto, diretor da Federação Portuguesa de Futebol, eram administradores da empresa - que tinha um passivo de 14 milhões de euros -, mas foram ilibados. Todos os arguidos respondiam por um crime de infidelidade, mas o tribunal entendeu que a queixa relativamente a estes factos foi apresentada já fora do prazo legal.



O juiz deu como provado que Ricardo Almeida, ex-líder da concelhia do PSD/Porto, fez contratos de empreitadas sempre com as mesmas empresas, atribuiu de forma irregular a concessão das piscinas municipais e contratou a empresas de comunicação serviços desnecessários. "Faça uma meditação na situação, consciencialize-se e não pratique atos nocivos à sociedade", disse o juiz a Ricardo Almeida, que irá recorrer.