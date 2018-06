Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-presidente de Tondela acusado de ajudar empresas

Em causa estão obras de requalificação de pavimentos em arruamentos em três povoações.

Por P.G. e T.V.P. | 08:26

Carlos Marta, ex-presidente da Câmara de Tondela, é acusado pelo Ministério Público dos crimes de prevaricação de titular de cargo político, falsificação de documentos e favorecimento de credores.



Em causa estão obras de requalificação de pavimentos em arruamentos em três povoações de Tondela, no valor de cerca de 148 mil euros cada.



Contudo, o antigo autarca do PSD adjudicou as obras sem a realização de um concurso público, até porque a empresa em causa não se podia candidatar, por dívidas à Segurança Social e ao Fisco.



Foi criado um esquema com outras empresas para receber a verba.