O fundador e ex-presidente do Académico de Leiria, Luís Pinto, que é funcionário do Instituto Português do Desporto e Juventude e membro da Comissão Política Concelhia do PS, foi pronunciado e vai ser julgado em tribunal por 50 crimes de recurso à prostituição de menores e dois crimes de pornografia de menores.



O arguido disse esta quarta-feira estar inocente e considera a situação "muito injusta".

