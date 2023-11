Um homem, de 59 anos, apresentou queixa na GNR contra o antigo presidente do INEM, Miguel Soares de Oliveira, acusando-o de o ter agredido a murro durante uma partida de padel, em Ponte de Lima, a 22 de outubro. Soares de Oliveira assistia à partida amadora, uma vez que a sua mulher estava a jogar. Ao ver que ela discutia com um dos oponentes por causa do resultado, o médico desceu da bancada, entrou em campo e terá desferido vários socos na vítima.









