Ex-presidente e diretora do Lar do Comércio em Matosinhos julgados por maus-tratos

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Matosinhos decidiu levar a julgamento um ex-presidente e uma diretora de serviços do Lar do Comércio por 67 crimes de maus-tratos, 17 deles agravados pelo resultado morte, foi esta quinta-feira anunciado.

Em nota publicada na página da Internet, a Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGRP) refere que o TIC de Matosinhos pronunciou (decidiu levar a julgamento) os arguidos e a própria instituição nos exatos termos da acusação do Ministério Público (MP), depois de estes terem requerido a abertura de instrução.

Segundo a acusação do MP, entre janeiro de 2015 e fevereiro de 2020, o antigo presidente e a diretora de serviços do Lar do Comércio, uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), situada em Matosinhos, no distrito do Porto, "violaram os deveres inerentes aos cargos que ocupavam".