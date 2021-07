Ex-presidentes da Relação de Lisboa suspensos por distribuição fraudulenta de processos

O antigo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), Luís Vaz das Neves, é suspeito de viciar o sorteio de um processo contra jornalistas do

Decisão em setembro

Segundo o jornal Público, o CSM mantém esta decisão de suspender os dois magistrados em segredo. As punições só deverão ser efetivadas no próximo plenário, marcado para dia 7 de setembro.

Os ex-presidentes do Tribunal da Relação de Lisboa, Luís Vaz das Neves e Orlando Nascimento, foram suspensos de funções pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM) por suspeitas de estarem envolvidos em distribuição fraudulenta de processos e cedência abusiva do salão nobre daquele tribunal para julgamentos arbitrais, revela o jornal Público desta terça-feira. Entre os processos em causa está um em que jornalistas do Correio da Manhã são visados Luís Vaz das Neves escapou a uma medida mais dura por parte do CSM, que chegou a ponderar a aposentação compulsiva do desembargador, algo que não se concretizou visto que a Operação Lex ainda não terminou e não existem ainda conclusões sobre a sua responsabilidade criminal. Os membros do CSM decidiram então aplicar uma sanção disciplinar menos pesada ao magistrado: sete meses de suspensão sem direito a salário.Por outro lado, o juiz Orlando Nascimento, que não é arguido em processos-crime, está a ser investigado pelo Ministério Público por suspeitas de manipulação na distribuição de processos. Tal como a Vaz das Neves, o CSM decidiu aplicar uma medida de suspensão de funções, desta feita de quatro meses, revela ainda o Público.O juiz Vaz das Neves é suspeito de ter recorrido a distribuição manual de processos em detrimento da via eletrónica, pelo menos em três processos, um deles visando o