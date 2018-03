Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-presidentes vão ter de pagar 267 mil euros

Tribunal de Contas condenou Isabel Soares e Rogério Pinto, ambos eleitos pelo PSD.

Por José Carlos Eusébio | 09:12

O Tribunal de Contas condenou Isabel Soares e Rogério Pinto, ex-presidentes da Câmara de Silves (eleitos nas listas do PSD), ao pagamento à autarquia de 267 mil euros, acrescidos de juros de mora, no âmbito caso ‘Viga D’Ouro’. Isabel Soares garantiu ao CM que já apresentou recurso da sentença.



A câmara, atualmente presidida por Rosa Palma (CDU), refere que os ex-autarcas "omitiram pagamentos aos bancos (antigo BES, BCP e CGD) que adquiriram os créditos que a empresa ‘Viga D´Ouro’ detinha sobre o município".



Esta situação "deu azo a várias ações judiciais que culminaram na obrigação da autarquia efetuar o pagamento coercivo do capital em dívida, acrescido de juros de mora avultados, o que se traduziu num dano valioso para o erário público quantificado em 668 mil euros".



O Tribunal decidiu, no entanto, efetuar uma redução de 60% do valor a repor pelos ex-autarcas, que passou assim de 668 mil para 267 mil euros. A decisão é justificada pela "inexistência de qualquer facto que sugira sequer" que Isabel Soares e Rogério Pinto "tenham tirado proveito pessoal da situação", bem como foi tido em conta que estes não têm antecedentes de infrações financeiras.