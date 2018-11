Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-preso espanca a mãe de 87 anos em Amarante

Cumpriu pena por bater na vítima. Voltou às agressões mal saiu.

Por Patrícia Lima Leitão | 01:30

Um homem de 48 anos foi detido, na quarta-feira, por agredir de forma recorrente a própria mãe, de 87 anos. O suspeito já havia sido condenado em dois processos por crimes idênticos contra a idosa, em 2013 e 2014. Acabou por voltar sempre para a habitação da progenitora, em Louredo, Amarante, repetindo-se o terror para a octogenária.



Em maio de 2017, assim que terminou de cumprir pena de prisão, passou a residir, novamente, na casa da vítima. Foi detido, na quarta-feira, por militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Penafiel, após novos episódios de violência física e psicológica. O homem, alcoólico, foi levado ao Tribunal de Marco de Canaveses e ficou proibido de frequentar a habitação da mãe, bem como de contactar a idosa por qualquer meio que seja.



O primeiro processo judicial remonta a 2013. O operário da construção civil foi, então, condenado a pena suspensa de dois anos de prisão. Segundo o 1º Sargento Diogo, chefe do NIAVE, a idosa era, na altura, protegida por um outro filho, mais novo, que tentava travar o irmão. Um ano depois, o agressor viria a ser novamente condenado, mas a três anos de pena efetiva, que cumpriu. Ao ver o irmão preso e a mãe protegida, o filho mais novo emigrou para França.



Só que, assim que saiu em liberdade, em maio de 2017, o agora detido - que criou alarme social na vizinhança - voltou a residir na casa da mãe e aos episódios de violência psicológica e física - era recorrente a vítima apresentar hematomas no corpo.