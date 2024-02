Ex-procurador Orlando Figueira pede "coragem" para a revisão do processo

O ex-procurador Orlando Figueira apelou esta segunda-feira à revisão imparcial do processo Operação Fizz, após ter sido libertado da prisão de Évora face a um despacho do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) a admitir que ainda havia um recurso pendente.

"Peço que haja a coragem de pegar no meu processo e o revejam, imparcialmente mas aplicando a lei, o que inclui a lei nova 94/2021 de 21/12 sobre a independência e imparcialidade dos juízes e, em concreto, o impedimento do juiz que interveio no inquérito poder fazer parte do coletivo, como sucedeu no meu caso concreto", afirmou Orlando Figueira, numa declaração enviada através da sua defesa à comunicação social.

Orlando Figueira tinha dado entrada na sexta-feira à noite no estabelecimento prisional de Évora, na sequência dos mandados de detenção emitidos após a certificação do trânsito em julgado do processo no qual foi condenado a uma pena de prisão de seis anos e oito meses, em 2018. A defesa alegou de imediato que ainda existiria um recurso pendente com efeito suspensivo, mas no dia 1 de fevereiro o STJ negou tal situação.