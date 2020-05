Uma intervenção da GNR no bairro Branco do Monte de Caparica, em Almada, para retirar várias pessoas de bares que estavam abertos contra as regras do estado de calamidade, terminou com um homem a disparar contra os militares.



Ninguém foi atingido e o atirador foi detido pouco depois. Trata-se de um ex-recluso, que estava em liberdade condicional após cumprir uma pena por roubos. Foi apanhado ainda com o revólver na mão.

