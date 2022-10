Ex-recluso suspeito de 50 assaltos em Aveiro

Os habitantes da Póvoa do Paço, em Cacia, Aveiro, vivem momentos de terror. Desde que um ex-recluso saiu em liberdade, há cinco meses, os moradores foram vítimas de cerca de 50 assaltos. Desde eletrodomésticos, galinhas, bodes e até um cavalo. Tudo é roubado.Para se protegerem, criaram grupo das redes sociais para avisar os locais onde o homem é avistado. "Vivemos em pânico, sempre com medo. Além de fecharmos tudo, trancamos a porta do quarto com receio que venha ter connosco", contou uma vítima."Não tem medo de nada, anda sempre de bicicleta e armado com uma faca. Há dias, obrigou um casal a cozinhar o jantar para ele e no fim ainda levou o melão para casa para sobremesa", revelou a mulher. A GNR confirma os ataques.