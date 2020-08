Dois ex-reclusos, de 43 e 45 anos, foram esta sexta-feira condenados pelo Tribunal de Bragança a prisão efetiva, por burla no bar da prisão de Izeda.Paulo Guedes foi condenado a dois anos e meio e José Faria a dois anos e 10 meses, por ser reincidente no crime de burla. Na altura trabalhavam no bar e fizeram carregamentos não autorizados, burlando a cadeia em 3500 euros, que têm de devolver.Arguidos não acompanharam a leitura do acórdão.