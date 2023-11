O ex-secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, está a ser investigado por suspeitas de crimes de participação económica em negócio, abuso de poder por titular de cargo político, e usurpação de funções. As informações surgem no âmbito da ‘Operação Arrangements’, desencadeada esta terça-feira pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), em colaboração com a Polícia Judiciária (PJ).









