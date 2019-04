Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-tesoureira da Faculdade de Medicina Dentária do Porto recusou falar em tribunal

Arguida é julgada por falsidade informática, peculato e simulação de crime.

Por Ana Isabel Fonseca | 10:55

Uma tesoureira da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto recusou esta quinta-feira falar no julgamento onde está acusada de desviar 144 mil euros.



Neste processo que decorre no Tribunal de São João Novo, no Porto, a arguida, de 50 anos, responde por falsidade informática, peculato e simulação de crime.



Dado o silêncio da arguida, que cometeu os crimes entre 2014 e 2015, o tribunal começou a ouvir as testemunhas.



Sebastião Feyo Azevedo, antigo reitor da Universidade do Porto, já foi ouvido e declarou que perceberam a certa altura que existia um problema muito grave.