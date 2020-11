Ex-tesoureiro de Centro Social em Famalicão condenado por falsificação de documentos

O ex-tesoureiro do Centro Social e Cultural de S. Pedro de Bairro, em Vila Nova de Famalicão, foi condenado pelo Tribunal de Guimarães pelo crime de falsificação de documentos. José Augusto Silva foi sentenciado a um ano de prisão suspensa e ao pagamento de 1500 euros a uma instituição do distrito de Braga.Para além do ex-tesoureiro, um outro ex-dirigente foi condenado ao pagamento de uma multa de cerca de 900 euros. Os restantes arguidos foram absolvidos.Em causa estavam acusações de peculato, branqueamento, falsificação e participação económica em negócio, pela alegada apropriação de 1,7 milhões de euros da instituição.O juiz de instrução considerou "suficientemente indiciado" que, entre 2008 e 2011, o tesoureiro se apropriou de 1,7 milhões de euros pertença da IPSS, sobretudo através de transferências de contas da instituição para contas de empresas que geria. Deu apenas como provado o desvio de 322 mil euros.